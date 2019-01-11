Новости версия для печати В Орле прошло заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции Первое заседание в Новом году состоялось в администрации региона. Чиновники и правоохранители проанализировали свою работу в 2018 году и обсудили задачи, которые сегодня стоят перед антикоррупционным блоком.



136 административных дел возбуждено после проверок департамента правового обеспечения и финансового контроля. В связи с этим план на ближайшие два года - существенное повышение личной ответственности должностных лиц в сфере государственных и муниципальных закупок. А вот работу антикоррупционного блока в 2018-м глава региона называл результативной.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Результаты прошлого года наглядно демонстрируют высокую результативность межведомственного взаимодействия. Системную работу в этом направлении ведут наши правоохранительные органы, расследуются уголовные дела по фактам халатности должностных лиц или хищению бюджетных средств на десятки, а порой на сотни миллионов рублей. Контрольные мероприятия усилены и со стороны органов исполнительной власти».





Иван Суверин

11 января 2019 года







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