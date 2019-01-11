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Орловцы смотрят «Т-34»

Премьера нового года вызвала неподдельный интерес. Тем более, что в центре Орла можно беспрепятственно рассмотреть эту боевую машину.

Главный «герой» фильма - знаменитый Т-34. События, которые разворачиваются вокруг танка, никого не оставляют равнодушным. Героическая история противостояния двух заклятых врагов, двух танкистов, разворачивается на фоне важнейших событий истории человечества. В кадре - настоящий Т-34. Все виражи на старинной бронетехнике актеры выполняли сами. Перед съемками военные проводили для них учения на полигоне.

Картину посмотрели уже больше полумиллиона зрителей по всей России. Праздники закончились, а в кинотеатрах
желающих оценить фильм не убавилось. Особо приветствует картину старшее поколение.

Центр Орла также охраняет танк Т-34 образца 1944 года. Он сыграл решающую роль на финальной стадии в битве за город.
Егор Щекотихин, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Роль танка Т-34 и танкистов - великая, выдающаяся, особенно применительно к орловской действительности. В сквере Танкистов в Орле, в братской могиле захоронены танкисты - 31 человек. Они все погибли 5 августа 1943 года за несколько часов - на пути от вокзала до этого места».
Хорошие рейтинги и отзывы фильм собирает и в Интернете: на крупнейших киносайтах России 80% рецензий - положительные. У режиссера Алексея Сидорова получилось увлекательное кино с неожиданной развязкой, в котором взгляд на военные события исходит со стороны пленных русских солдат. Так что это уже сам по себе повод познакомиться с «Т-34» поближе.


Всеволод Трифонов
11 января 2019 года

 


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