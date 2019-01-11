Новости версия для печати Кадастровая оценка недвижимости теперь под контролем государства С начала года все полномочия переданы в специальные бюджетные учреждения.



Помимо оценки они должны вести мониторинг как вновь учтенных объектов недвижимости, так и тех, характеристики которых изменились. Так, уже сейчас БТИ начало проводить актуализацию кадастровой стоимости. В том числе и в отношении земель сельхозназначения, а также особо охраняемых объектов и объектов капитального строительства.

Елена Калсынова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Орловской области: «Работы будут проводиться бюджетным учреждением, созданным на базе областного БТИ, предварительные результаты проведенных работ будут опубликованы для всеобщего ознакомления».





Оксана Гранн

11 января 2019 года







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