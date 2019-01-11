Новости версия для печати «Ромашковая Русь» отметила Рождество Уже четыре года подряд в рождественские дни весь коллектив образцового ансамбля танца встречается, чтобы поздравить друг друга и поделиться своим творчеством со зрителем.



Даже на зимних каникулах воспитанники образцового коллектива «Ромашковая Русь» приходили на занятия в дом творчества. Готовились к рождественскому празднику. В программе не только народные танцы, но и фольклорные номера, театрализованные постановки по библейским мотивам, чтение стихов на тему рождества.

Галина Бутикова, руководитель хореографического ансамбля «Ромашковая Русь»: «Дети в преддверии праздничных встреч, одухотворенные самим праздником, более чувствительно относятся к подготовке и больше раскрываются духовно». Участие в этом праздники принимают все без исключения воспитанники ансамбля - от самых старших до малышей. У младшей группы состоялась премьера танца «Субботея».



Евгения Степанова здесь занималась 15 лет - со дня основания. И хотя она уже выпускница, все равно пришла поздравить любимый коллектив. Исполнила номер на основе фольклора Дмитровского района. С танцем, поставленным Галиной Бутиковой, она заняла 1 место на международном фестивале в. Санкт-Петербурге.



Для многих занятия в коллективе «Ромашковая Русь» уже семейная традиция. И больше всего здесь любят именно рождественские праздники.

Маргарита Сергеева, мама воспитанниц ансамбля: «Здесь занимаются двое моих детей, две дочери - Настя и Оля. С предвосхищением, с рождественским настроением дети идут выступать, отдают всю душу, с очень позитивным настроем участвуют в проведении этого великолепного рождественского праздника». В семье Андросовых тоже двое детей занимаются в ансамбле. Дочь - в старшей, сын - в самой младшей группе. Глеб в коллектив ходит с четырех лет, и помимо танцев в театральной постановке ему довелось выступать в роли ангела.

Ольга Андросова, мама воспитанников ансамбля: «У сына получается, ему это нравится. И вообще он тянется вслед за сестрой. Детям это пригодится, они здесь раскрепощаются, и руководитель Галина Ивановна учит всему самому доброму, не только танцам». Также участие в празднике приняли воспитанники воскресной школы Иверского храма, а когда дети пели молитву «Богородице Дево, радуйся», ее подхватили и многие родители. А завершился праздник совместной фотографией на память.





Татьяна Тимохина

11 января 2019 года







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