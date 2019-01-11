Новости версия для печати 12 января российская прокуратура отметит свой 297-й день рождения Сегодня в преддверии праздника в главном правоохранительном ведомстве Орловской области прошел официальный приём.



Должность генерал-прокурора была введена Петром Великим 12 января 1722 года. Первым ее занял верный соратник царя - Павел Ягужинский. «Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония» - задачи, поставленные царём-реформатором новому ведомству, актуальны для прокуроров по сей день.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Хочу отметить, что силами немногочисленного коллектива прокуратуры Орловской области в непростом деле укрепления законности и правопорядка сделано немало. Отстаивая законные интересы общества, государства и защищая права граждан, пресечено более 40 тысяч нарушений закона. По мерам прокурорского реагирования за допущенные нарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 8 тысяч граждан и должностных лиц, кроме того возбуждено более 230 уголовных дел».





Иван Суверин

11 января 2019 года







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