Новости версия для печати Россияне предпенсионного возраста получат федеральные льготы по налогам Соответствующие изменения внесены в налоговый кодекс и они действуют с начала 2019 года.



Граждане, попадающие под эту категорию, будут освобождены от налога на одно жилое помещение, гараж и машиноместо. Кроме того, налогом облагаться не будут и шесть соток земли.

Евгения Толмачёва, заместитель начальника ИФНС России по г. Орлу: «Для того чтобы воспользоваться правом на льготу, гражданам предпенсионного возраста рекомендуется в течение года обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нем документ-основание, выданный Пенсионным Фондом».





Оксана Гранн

11 января 2019 года







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