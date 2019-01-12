Новости версия для печати Не всё, что сделано своими руками – приносит пользу За изготовление оружия можно получить срок заключения.



В Свердловском районе полицейские выявили доморощенного «Макарова», который изготовил и хранил в сарае пистолет. За подобную «поделку» можно получить реальный срок от трех до пяти лет.





Татьяна Напольских

11 января 2019 года







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