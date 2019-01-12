Новости версия для печати В 2018 году в лаборатории регионального Роспотребнадзора было исследовано около 4 тысяч проб продуктов Особое внимание уделялось молочной, мясной, рыбной, продукции, овощам и фруктам.



По результатам, не соответствовало нормам почти 5% проб. Всего было изъято из оборота 9,5 тонн продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.





Татьяна Напольских

11 января 2019 года







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