В Орле школьникам отказывали в продленке, если родители не оплатили питание

|
суббота
12.01.2019
1:17:34
|
|
В Орле школьникам отказывали в продленке, если родители не оплатили питаниеУченицу начальной школы «вычеркнули» из продленки из-за того, что родители отказались платить за питание, решив давать ей с собой ланч-бокс. Пошли слухи, что в некоторых школах стали запрещать детям покупать в столовой булочки или салаты, сначала, говорят, должны поесть «платники».
А последнее сообщение так вообще посеяло панику среди горожан: рассматривается проект, который может наложить табу на домашние бутерброды в школе, во избежание отравлений и инфекций.
Где правда, а где заблуждение в этой, одной из самых обсуждаемых сегодня в Орле теме, попытались выяснить наши корреспонденты. Сегодня они работали сразу в двух школах Орла, детально изучали меню, разговаривали с детьми и представителями городской власти.
Родители учеников бьют тревогу. Соцсети пестрят сообщениями, суть которых такова: если раньше ребенок не ел в школе, а приносил домашние запасы на продленку или покупал что-то на выбор в буфете, посещать группу продленного дня разрешалось, теперь в ряде школ ставят условия: «Нет денег, нет продленки».
Власти говорят: это не правило – всего лишь недопонимание со стороны некоторых директоров. И если руководство школы на этом настаивает, нужно сообщить об этом в Управление образования.
Правда, есть оговорка: за расстройство желудка школа ответственности уже не несет. Что касается нашумевшего проекта об ужесточении санитарно-эпидемиологических правил на уровне всей России, где говорится, что школьникам могут запретить носить с собой еду, то он пока не принят.
Комплексный обед стоит 40 рублей. Начальные классы питаются бесплатно, также как и льготники. Тем, кто ходит на продленку, и страшеклассникам за обед придется заплатить по 58 рублей.
Платное питание должно решить проблему - проблему долгов. Отчасти это уже удалось за счет родителей - городской бюджет Орла ежемесячно будет экономить около 10 миллионов рублей. Также было обещано, что изменится меню. В меню, которое порадовало школьников, отсутствуют каши, кроме того стало больше мясных блюд, а именно котлет - куриных, говяжьих. Также было пересмотрено отношение к непопулярной рыбе - минтай теперь подают детям либо тушеным, либо отварным, либо припущенным.
Сегодня орловские школьники обедали супом и картофельным пюре с тушеным мясом, завтракали гречкой с котлетой и солёным огурчиком. А учитывая, что меню рассчитано на 10 дней, за две недели хотя бы разок можно угодить каждому.
Правда, как заметили родители в соцсетях, такое не во всех школах. В качестве альтернативы желающие родители могут дать ребенку обед с собой. В столовой есть посуда и еду подогреют. Или же ребёнок может сам что-то приобрести в буфете. А можно всем родительским сообществом и администрацией образовательного учреждения пересмотреть основное меню.
Родители младшеклассников признались, что готовы платить за питание детей в школе в будущем, когда те перейдут в средние классы. Директора орловских школ отметили, что в среднем 75% учеников их образовательных учреждений уже получают адресное питание.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта