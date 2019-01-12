Новости версия для печати В Орле школьникам отказывали в продленке, если родители не оплатили питание Ученицу начальной школы «вычеркнули» из продленки из-за того, что родители отказались платить за питание, решив давать ей с собой ланч-бокс. Пошли слухи, что в некоторых школах стали запрещать детям покупать в столовой булочки или салаты, сначала, говорят, должны поесть «платники».



А последнее сообщение так вообще посеяло панику среди горожан: рассматривается проект, который может наложить табу на домашние бутерброды в школе, во избежание отравлений и инфекций.



Где правда, а где заблуждение в этой, одной из самых обсуждаемых сегодня в Орле теме, попытались выяснить наши корреспонденты. Сегодня они работали сразу в двух школах Орла, детально изучали меню, разговаривали с детьми и представителями городской власти.



Родители учеников бьют тревогу. Соцсети пестрят сообщениями, суть которых такова: если раньше ребенок не ел в школе, а приносил домашние запасы на продленку или покупал что-то на выбор в буфете, посещать группу продленного дня разрешалось, теперь в ряде школ ставят условия: «Нет денег, нет продленки». Света, мама школьницы: «Ребенок всегда ходит на продленку со своим питанием, потому что она никак не хочет есть столовскую еду. До нас дошла информация что нельзя со своим питанием». Мама школьницы: «На общешкольном собрании нам сказали, что если мы не платим деньги за продленку, значит, мы туда не ходим. Деньги за месяц вперед оплачиваются - 986 рублей в месяц получается, голодного ребенка они не могут оставить на продленке, и его отправят домой». Власти говорят: это не правило – всего лишь недопонимание со стороны некоторых директоров. И если руководство школы на этом настаивает, нужно сообщить об этом в Управление образования. Екатерина Данилевская, замглавы администрации г. Орла - начальник управления социальной поддержки населения: «Если родители готовы организовать школьное питание в группе продленного дня иным образом, они вправе это выбрать. Они могут давать ребенку с собой продукты питания, могут давать деньги в определенные дни, чтобы ребенок мог купить буфетную продукцию или тот же обед». Правда, есть оговорка: за расстройство желудка школа ответственности уже не несет. Что касается нашумевшего проекта об ужесточении санитарно-эпидемиологических правил на уровне всей России, где говорится, что школьникам могут запретить носить с собой еду, то он пока не принят. Екатерина Данилевская, замглавы администрации г. Орла - начальник управления социальной поддержки населения: «Сейчас идут обсуждения. Он не будет принят. Ну, а если все же примут, будем исходить из современных реалий». Комплексный обед стоит 40 рублей. Начальные классы питаются бесплатно, также как и льготники. Тем, кто ходит на продленку, и страшеклассникам за обед придется заплатить по 58 рублей. Платное питание должно решить проблему - проблему долгов. Отчасти это уже удалось за счет родителей - городской бюджет Орла ежемесячно будет экономить около 10 миллионов рублей. Также было обещано, что изменится меню. В меню, которое порадовало школьников, отсутствуют каши, кроме того стало больше мясных блюд, а именно котлет - куриных, говяжьих. Также было пересмотрено отношение к непопулярной рыбе - минтай теперь подают детям либо тушеным, либо отварным, либо припущенным. Сегодня орловские школьники обедали супом и картофельным пюре с тушеным мясом, завтракали гречкой с котлетой и солёным огурчиком. А учитывая, что меню рассчитано на 10 дней, за две недели хотя бы разок можно угодить каждому. Правда, как заметили родители в соцсетях, такое не во всех школах. В качестве альтернативы желающие родители могут дать ребенку обед с собой. В столовой есть посуда и еду подогреют. Или же ребёнок может сам что-то приобрести в буфете. А можно всем родительским сообществом и администрацией образовательного учреждения пересмотреть основное меню. Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Никому не запрещено приносить еду с собой. Требованиями санитарных правил не запрещается, чтобы меню было разработано для каждой школы отдельно, либо меню может быть разработано организаторами школьного питания для тех школ, которые входят в их зону обслуживания. Это возможно, конечно, при обсуждении с родительским комитетом, с родительским сообществом, и это меню может быть представлено управлению Роспотребнадзора для согласования». Родители младшеклассников признались, что готовы платить за питание детей в школе в будущем, когда те перейдут в средние классы. Директора орловских школ отметили, что в среднем 75% учеников их образовательных учреждений уже получают адресное питание.









Вести-Орёл

11 января 2019 года







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