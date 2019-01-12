Новости версия для печати Сегодня в Железнодорожном районе Орла пострадал пешеход На улице 3-й Курской не смогли разминуться женщина-пешеход и водитель отечественной легковушки.



И хотя потерпевшая тяжелых повреждений не получила, она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Примерно в 15:30 водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, следовал по улице 3 Курская со стороны улицы 5 Августа, и в районе дома № 53 на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода - женщину. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, каретой скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение».





Иван Суверин

11 января 2019 года







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