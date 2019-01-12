МЧС: Выходить на лед опасно для жизни

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суббота
12.01.2019
16:49:08
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МЧС: Выходить на лед опасно для жизниТемпература воздуха колеблется от 1 до 10 градусов мороза и лед на водоемах Орловщины все еще остается не крепким.
Сотрудники ГИМС, спасатели и представители общественных организаций ежедневно проводят профилактические рейды, напоминая о мерах предосторожности. При необходимости выйти на лед – категорически запрещено проверять его на прочность ударом ноги, лучше сделать это, к примеру, шестом или лыжной палкой. Если слышен треск – идти нельзя. Если лед оказался прочным – двигайтесь по нему осторожно, обходя опасные места. Кататься на коньках можно только в оборудованных местах. При переходе по льду на лыжах – необходимо расстегнуть крепления и снять с рук петли лыжных палок. Во время рыбной ловли не рекомендуется пробивать много лунок на небольшой площадке, собираться большими группами.
Телефоны службы спасения – 112 или 101.
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