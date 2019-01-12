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ПФР: в Орле пункт клиентской службы управления работает в бюро медико-социальной экспертизы

В памятке указано, какие документы необходимо иметь при себе, чтобы сразу после прохождения медико-социальной экспертизы, обратиться к специалистам Пенсионного фонда за консультацией, подать заявление о назначении и доставке пенсии, обсудить другие вопросы по линии ведомства.

Важно отметить: получить услуги ПФР на территории МСЭ может любой гражданин, независимо от того, в каком районе области он прописан и проживает фактически.