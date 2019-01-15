Новости версия для печати На этой неделе жителям некоторых домов Северного района Орла предстоит на день остаться без воды Воду отключат 16 января.



Это связано с проведением ремонта на водоводе по улице Металлургов, в районе дома №86. Воду отключат с 9 утра до 18:00 часов, на улицах Родзевича-Белевича, Рощинская, Раздольная, Михалицына и Московским шоссе. Отключат воду на улицах Северного района: Родзевича-Белевича,

Рощинская,

Раздольная,

Михалицына и Московским шоссе Водоснабжения не будет с 9:00 до 18:00.



Водоканал приносит извинения за временные неудобства.





Мария Семак

14 января 2019 года







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