На этой неделе жителям некоторых домов Северного района Орла предстоит на день остаться без воды

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вторник
15.01.2019
7:46:19
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На этой неделе жителям некоторых домов Северного района Орла предстоит на день остаться без водыВоду отключат 16 января.
Это связано с проведением ремонта на водоводе по улице Металлургов, в районе дома №86. Воду отключат с 9 утра до 18:00 часов, на улицах Родзевича-Белевича, Рощинская, Раздольная, Михалицына и Московским шоссе.
Отключат воду на улицах Северного района:
Водоснабжения не будет с 9:00 до 18:00.
Водоканал приносит извинения за временные неудобства.
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