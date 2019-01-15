Новости версия для печати В наступившем году произошли изменения в системе ОСАГО Больше 13 тысяч орловских водителей понесли наказание в прошлом году, за то, что пользовались своими авто без полисов ОСАГО. Кстати, сумма штрафа в этом году не изменилась - 800 рублей.



В системе ОСАГО на 20% расширился диапазон ставок базового тарифа для легковых авто, теперь «автогражданка» для физлиц будет варьироваться от 2746 до 4942 рублей. Увеличилось и количество категорий, по которым разделялись водители по стажу и возрасту - этот коэффициент получил 58 градаций. Раньше их было всего 4. Это позволит точнее определять риск каждого водителя. Также сотрудники ГИБДД напомнили автовладельцам, что ОСАГО даёт возможность оформить ДТП по европротоколу, то есть без вызова сотрудников госавтоинспекции.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД: «Воспользоваться европротоколом можно лишь при определённых условиях: в столкновении участвовало только два автомобиля, оба владельца транспортных средств застрахованы по ОСАГО, при ДТП нет пострадавших - не пострадал ни водитель, пи пассажир, ни пешеход, ущерб причинен лишь автомобилям участников ДТП, имущество третьих лиц в этот момент не пострадало».





Иван Суверин

14 января 2019 года







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