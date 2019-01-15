Новости версия для печати В Орле ледяная глыба обрушилась на авто, остановившееся на светофоре В областном центре борьба с сосульками продолжается. Пока выигрывают «ледяные снаряды».



Для одного из владельцев автомобильного транспорта минувшие выходные обернулись «ледяным проклятьем». Так хозяин машины окрестил воскресный инцидент. На остановившийся автомобиль упала «наледь» - так записано в протоколе. Никто не пострадал, но заднее стекло - под замену.





Орловское Информбюро

14 января 2019 года







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