Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Под градусом и разгневанный. Автомобилист устроил потасовку с дорожными инспекторами.



- Еда: по правилам и без. Новая система школьного питания вызвала непонимание со стороны родителей.



- Готовь сани летом, а посевную планируй зимой. Регион хочет увеличить площади до миллиона гектаров.



- Борьба с сосульками продолжается. Пока выигрывают «ледяные снаряды».



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Вести-Орёл

14 января 2019 года







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