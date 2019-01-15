Новости версия для печати В этом году общая посевная площадь на Орловщине увеличится и составит более миллиона гектаров Об этом говорили сегодня на заседании областного правительства.



В сельском хозяйстве Орловская область добилась заметных успехов. И это, как было отмечено, результат раннего планирования начала полевых работ.



В этом году общая посевная площадь на Орловщине увеличится и составит более миллиона гектаров. Для посевной понадобится около 80 тысяч тонн семян зернобобовых культур. В основном на эти цели пойдут семена собственного производства.



Говорили на совещании и о финансирование отрасли. Сейчас заключено три договора с Минфином. Известно и то, что на поддержку и развитие молочного скотоводства будет выделено на 13% больше средств.





Анна Вайсергисер

14 января 2019 года







На главную страницу





