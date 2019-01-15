Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



13 января в Мценске в 17:40 водитель, управляя автомобилем «Хонда Цивик» при движении задним ходом на парковке в районе ул. Тургенева допустил наезд на стоящего пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, доставлен в медицинское учреждение.





Орловское Информбюро

14 января 2019 года







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