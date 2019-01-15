Новости версия для печати Накануне Орёл завершил цикл новогодних праздников Жители и гости города отметили Старый Новый год.



Главные народные гуляния прошли на площади Ленина. Танцы и песни артистов ансамбля «Славица» сделали праздник зажигательным, а национальные угощения народов, которые сегодня проживают на Орловщине, надолго оставят у жителей и гостей города приятные воспоминания о рождественской ярмарке. Ярмарка завершила свою работу, а вот каток под открытым небом продолжает радовать горожан. По традиции на год попрощались с гостями праздника Дед Мороз и Снегурочка.





Антон Киселёв

14 января 2019 года







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