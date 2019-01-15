Новости версия для печати Сугробы ПДД не отменяют В орловской Госавтоинспекции предупреждают: в условиях сужения дорог из-за снежных отвалов борьба с нарушениями правил парковки будет вестись жёстче и интенсивнее.



Нередко, говорят инспекторы, нарушители не только пренебрегают требованиями дорожных знаков, но и всерьез ущемляют интересы других участников движения. Характерные нарушения почти каждый день сотрудникам ГИБДД приходится пресекать на площади Мира в Орле.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В районе площади Мира водители оставляют свои автомобили на трамвайных путях либо в зоне действия знака «Остановка». Таким образом, пешеходы, выходя из трамвая, подвергают свою жизнь опасности, так как они вынуждены двигаться по проезжей части, а трамваи не могут проехать, потому что водители преградили им путь». В случаях когда припаркованный транспорт нарушает режим движения, полицейские прибегают к эвакуации автомобиля на штраф-стоянку. При этом правонарушителю уже не отделаться обычным штрафом. Ему предстоит оплатить услуги эвакуатора. Если машина находится на спецстоянке больше суток, то это также стоит денег. Между тем, без квитанции об оплате штрафа автомобиль владельцу не отдадут.





Иван Суверин

14 января 2019 года







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