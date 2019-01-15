Вынесен обвинительный приговор водителю автотягача, устроившего смертельное ДТП на федеральной автодороге Орёл-Брянск

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вторник
15.01.2019
7:45:20
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Вынесен обвинительный приговор водителю автотягача, устроившего смертельное ДТП на федеральной автодороге Орёл-БрянскДТП произошло в мае прошлого года. Дело рассматривалось Урицким районным судом.
Исходным обстоятельством ДТП следствие и суд сочли то, что водитель трейлера на базе автомобиля КрАЗ с грубым нарушением перевозил негабаритный груз: на платформе автотягача находился тракторный кран. Именно в выступающее на встречную полосу шасси крана и врезался автомобиль «Рено», водитель которого погиб на месте ДТП.
В ходе судебного следствия было установлено, что водитель легкового автомобиля также нарушил ПДД и на момент аварии двигался со скоростью 110 километров в час. Тем не менее, шофер автотягача осужден к году лишения свободы в колонии-поселении, а также лишен на два года водительских прав. Приговор уже вступил в законную силу.
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