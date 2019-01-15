Новости версия для печати Андрей Клычков обсудил с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым перспективные направления сотрудничества В ходе переговоров обсуждался вопрос об организации на территории Орловской области транспортно-логистического центра в сфере грузовых железнодорожных перевозок.



Глава Орловской области Андрей Клычков отметил, что стратегическим вопросом для развития промышленной сферы Орловской области является создание современной логистической инфраструктуры на железнодорожном транспорте, способной качественно решать задачи обеспечения растущего грузооборота предприятий промышленности, расширения географии поставок выпускаемой ими продукции, логистического сопровождения грузов. Решение данного вопроса будет способствовать росту экономического потенциала Орловской области, а также развитию близлежащих регионов ЦФО.

Стороны обсудили развитие вокзального комплекса «Орел», его адаптацию для маломобильных групп населения. Речь также шла о совершенствовании систем, обеспечивающих транспортную безопасность на объекте, в частности, об установке дополнительных камер видеонаблюдения, рамок металлодетекторов и устройств досмотра багажа, Стороны обсудили развитие вокзального комплекса «Орел», его адаптацию для маломобильных групп населения. Речь также шла о совершенствовании систем, обеспечивающих транспортную безопасность на объекте, в частности, об установке дополнительных камер видеонаблюдения, рамок металлодетекторов и устройств досмотра багажа, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

14 января 2019 года







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