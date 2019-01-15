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Орловчанка выиграла в одну из новогодних лотерей 600 тысяч рублей

Узнала она об этом, когда пришла проверять свой билет в поселковое отделение почты. И к своему удивления обнаружили крупный выигрыш.



В 2018 году в России на удачу рассчитывали покупатели 68 миллионов лотерейных билетов. Уже 4 года в нашей стране проводятся только государственные розыгрыши.