Новости версия для печати В орловских вузах качестве педагогов выступят сотрудники полиции Орловская область присоединилась к Всероссийской ведомственной акции «Студенческий десант».



В региональном УМВД запланирован целый ряд мероприятий. Помимо теории, студентов ждут экскурсии и практические занятия - молодые люди познакомятся с работой ГИБДД, патрульно-постовой службы, Кавалерийского взвода, силового подразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков, узнают о деятельности народных дружин. Посетят музей регионального УМВД и примут участие в правовой викторине.



Стажировка в различных подразделениях полиции, возможно, поможет студентам определиться с выбором работы.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Мария Семак

15 января 2019 года







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