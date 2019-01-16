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До 1 февраля во всех автобусах, обслуживающих муниципальные маршруты, появятся терминалы для безналичного расчета

По словам Вадима Хрипунова, начальника отдела организации транспортного обслуживания населения, с 1 февраля каждый автобус должен быть оборудован валидатором.

Всего по городу планируется установить около 400 аппаратов, 70 из которых уже введены в эксплуатацию в сентябре прошлого года.

Согласно решению городского Совета народных депутатов, принятого 25 декабря 2018 года, разовый проезд в общественном транспорте с 1 февраля 2019 года будет стоить при наличном способе оплаты проезда 20 рублей, при безналичном - 17 рублей.

Также с 1 февраля будет установлена льгота в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования сроком действия 31 календарный день для проезда на всех видах пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам следующим категориям граждан: пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости, зарегистрированные в городе Орле, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов; учащиеся очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла, а также студенты очных отделений высших учебных заведений, находящихся на территории города Орла стоимостью 450 рублей, не более 50 поездок, сообщает сайт городской администрации.