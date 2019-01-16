Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
16.01.2019
4:59:36
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

До 1 февраля во всех автобусах, обслуживающих муниципальные маршруты, появятся терминалы для безналичного расчета

14 января в администрации Орла состоялось совещание с перевозчиками. Главным вопросом встречи стала установка в автобусах валидаторов, которые позволят оплатить проезд банковскими картами.

По словам Вадима Хрипунова, начальника отдела организации транспортного обслуживания населения, с 1 февраля каждый автобус должен быть оборудован валидатором. 
 
Всего по городу планируется установить около 400 аппаратов, 70 из которых уже введены в эксплуатацию в сентябре прошлого года.
 
Согласно решению городского Совета народных депутатов, принятого 25 декабря 2018 года, разовый проезд в общественном транспорте с 1 февраля 2019 года будет стоить при наличном способе оплаты проезда 20 рублей, при безналичном - 17 рублей.
 
Также с 1 февраля будет установлена льгота в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования сроком действия 31 календарный день для проезда на всех видах пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам следующим категориям граждан: пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости, зарегистрированные в городе Орле, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов; учащиеся очных отделений общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла, а также студенты очных отделений высших учебных заведений, находящихся на территории города Орла стоимостью 450 рублей, не более 50 поездок, сообщает сайт городской администрации.
 



Орловское Информбюро
15 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта