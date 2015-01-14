Администрация Орла опубликовала график уборки межквартальных проездов к дворовым территориям

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№ п/п
|
Наименование проезда
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Дата
|
Советский район
| 1.
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Проезд по ул. Игнатова, 31
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17-18 января
2019 года
| 2.
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Проезд по пер. Ягодный, 15, школа №21, с выездом на ул. Игнатова
|3.
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Проезд по ул. Тургенева, д. №39-41
|4.
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Проезд по ул. Приборостроительная, 18
|5.
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Проезд по ул. Матросова, от дома №46-48 до. дома №56
|6.
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Проезд по ул. Веселая. 8-10
|7.
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Проезд от д. №1 по ул. Пролетарская гора до дома №32/34 по ул. Ленина
|8.
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Проезд вдоль Наугорского шоссе от ТЦ «Европа» до дома №90-92
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Заводской район
| 9.
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Проезд ул. Комсомольская д. №394
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14-16 января
2019 года
|10.
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Проезд вдоль домов №300-340 по ул. Комсомольская
|11.
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Проезд по Карачевскому шоссе вдоль домов №58-50
|12.
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Проезд вдоль домов №192, 196, 200, 206 со стороны ул. Комсомольская
|13.
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Проезд вдоль ул. Мопра около д. №120, 122, 124 по ул. Комсомольская
|14.
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Проезд вдоль д. №127 по ул. Васильевская с выездом на ул. Достоевского
|15.
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Проезд по ул. Калинина, д. №2-6
|16.
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Проезд по пер. Связистов
|17.
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Проезд по ул. Планерная, д. №45-51
|18.
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Проезд по ул. Авиационная, 2
|19.
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Проезд по пер. Циолковского, д. №4-6
|20.
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Проезд по ул. Комсомольская, д. №378, 380
|21.
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Проезд от ул. Латышских стрелков, 107, ул. Комсомольская, д. №288, 286, 274, 272 вдоль школы №28
|22.
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Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии. д. 11-13; ул. Узловая, 2
|23.
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Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии, д. №21, 23, 25, 27
|24.
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Проезд от д. №98 до д. №104 по Карачевскому шоссе
|25.
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Проезд от дома №1 по ул. Алроса до дома №10 по ул. Емлютина
|26.
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Проезд от дома №3 по ул. Алроса до дома №12 по ул. Емлютина
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Железнодорожный район
| 27.
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Проезд от ул. Революции до ул. Герцена
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14-15 января
2019 года
|28.
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Рабочий городок
|29.
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Проезд от дома №48б по ул. Ливенская до
ул. Молдавская
|30.
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Проезд от ул. Степана Разина до дома №32 по ул. Покровская
|31.
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Проезд между д. №23 и №25 по ул. Фомина до ул. 4-я Курская
|32.
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Проезд от ул. Высокая, д. №1 до ул. Паровозная
|33.
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Проезд от ул. Паровозная, д. №60 до пер. Путейский
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Северный район
|34.
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Проезд от ул. Силикатная до д. №23 по ул. Раздольная
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17-18 января
2019 год
|35.
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Проезд от пер. Артельный до дома №27 пос Кирпичного завода
|36.
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Проезд от ул. Космонавтов до ул. Маринченко, в районе домов №30, 32, 36, 38, 40; по ул. Раздольная д. №66, 68, 72. по ул. Маринченко. д. №21. 23. 31
|37.
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Проезд по ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль домов №1. 3. 5. 7 по пер. Силякова
|38.
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Проезд вдоль домов №7-11 по ул. Металлургов
|39.
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Проезд от ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль д. №2, 4, 6. 8 по пер. Силякова
|40.
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Проезд вдоль домов №21-23 по ул. Металлургов. д. №45 по ул. Раздольная
|41.
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Проезд Московское шоссе, д. №139-151, от дома №151 до лома №145, от .дома №145 до д. №149 до ул. Маринченко д. №3
|42.
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Проезд от дома №5 ул. Рощинская до ул. Металлургов д. №2
|43.
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Проезд от ул. Бурова до ул. Орловских партизан
|44.
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Проезд ул. Михалицына (пер. Артельный - Линия)
|45.
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Проезд ул. Михалицына ( Московское щоссе — Линия - 2)