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Администрация Орла опубликовала график уборки межквартальных проездов к дворовым территориям

За очистку улично-дорожной сети, в том числе межквартальных проездов, отвечает МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», вывозом снега с дворовых территорий, очисткой наледи с крыш и козырьков, прилегающих к многоквартирным домам — управляющие компании.

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно со «Спецавтобазой» составило график уборки межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.
 
 Горожан убедительно просят не оставлять транспортные средства на территориях, которые указаны в перечне. Это позволит провести очистку от снега более оперативно и качественно.
 
№ п/п
Наименование проезда
Дата
Советский район
 1.
Проезд по ул. Игнатова, 31
17-18 января
2019 года
 2.
Проезд по пер. Ягодный, 15, школа №21, с выездом на ул. Игнатова
3. 
Проезд по ул. Тургенева, д. №39-41
4. 
Проезд по ул. Приборостроительная, 18
5. 
Проезд по ул. Матросова, от дома №46-48 до. дома №56
6. 
Проезд по ул. Веселая. 8-10
7. 
Проезд от д. №1 по ул. Пролетарская гора до дома №32/34 по ул. Ленина
8. 
Проезд вдоль Наугорского шоссе от ТЦ «Европа» до дома №90-92
Заводской район
 9.
Проезд ул. Комсомольская д. №394
14-16 января
2019 года
10. 
Проезд вдоль домов №300-340 по ул. Комсомольская
11. 
Проезд по Карачевскому шоссе вдоль домов №58-50
12. 
Проезд вдоль домов №192, 196, 200, 206 со стороны ул. Комсомольская
13.
Проезд вдоль ул. Мопра около д. №120, 122, 124 по ул. Комсомольская
14. 
Проезд вдоль д. №127 по ул. Васильевская с выездом на ул. Достоевского
15. 
Проезд по ул. Калинина, д. №2-6
16. 
Проезд по пер. Связистов
17. 
Проезд по ул. Планерная, д. №45-51
18. 
Проезд по ул. Авиационная, 2
19. 
Проезд по пер. Циолковского, д. №4-6
20.
Проезд по ул. Комсомольская, д. №378, 380
21.
Проезд от ул. Латышских стрелков, 107, ул. Комсомольская, д. №288, 286, 274, 272 вдоль школы №28
22. 
Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии. д. 11-13; ул. Узловая, 2
23. 
Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии, д. №21, 23, 25, 27
24. 
Проезд от д. №98 до д. №104 по Карачевскому шоссе
25. 
Проезд от дома №1 по ул. Алроса до дома №10 по ул. Емлютина
26. 
Проезд от дома №3 по ул. Алроса до дома №12 по ул. Емлютина
Железнодорожный район
 27.
Проезд от ул. Революции до ул. Герцена
14-15 января
2019 года
28. 
Рабочий городок
29. 
Проезд от дома №48б по ул. Ливенская до
ул. Молдавская
30. 
Проезд от ул. Степана Разина до дома №32 по ул. Покровская
31. 
Проезд между д. №23 и №25 по ул. Фомина до ул. 4-я Курская
32. 
Проезд от ул. Высокая, д. №1 до ул. Паровозная
33. 
Проезд от ул. Паровозная, д. №60 до пер. Путейский
Северный район
34. 
Проезд от ул. Силикатная до д. №23 по ул. Раздольная
17-18 января
2019 год
35. 
Проезд от пер. Артельный до дома №27 пос Кирпичного завода
36. 
Проезд от ул. Космонавтов до ул. Маринченко, в районе домов №30, 32, 36, 38, 40; по ул. Раздольная д. №66, 68, 72. по ул. Маринченко. д. №21. 23. 31
37. 
Проезд по ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль домов №1. 3. 5. 7 по пер. Силякова
38. 
Проезд вдоль домов №7-11 по ул. Металлургов
39. 
Проезд от ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль д. №2, 4, 6. 8 по пер. Силякова
40. 
Проезд вдоль домов №21-23 по ул. Металлургов. д. №45 по ул. Раздольная
41. 
Проезд Московское шоссе, д. №139-151, от дома №151 до лома №145, от .дома №145 до д. №149 до ул. Маринченко д. №3
42. 
Проезд от дома №5 ул. Рощинская до ул. Металлургов д. №2
43. 
Проезд от ул. Бурова до ул. Орловских партизан
44. 
Проезд ул. Михалицына (пер. Артельный - Линия)
45. 
Проезд ул. Михалицына ( Московское щоссе — Линия - 2)



Орловское Информбюро
15 января 2019 года

 


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