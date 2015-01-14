Новости версия для печати Администрация Орла опубликовала график уборки межквартальных проездов к дворовым территориям За очистку улично-дорожной сети, в том числе межквартальных проездов, отвечает МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», вывозом снега с дворовых территорий, очисткой наледи с крыш и козырьков, прилегающих к многоквартирным домам — управляющие компании.



Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно со «Спецавтобазой» составило график уборки межквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.

№ п/п Наименование проезда Дата Советский район 1. Проезд по ул. Игнатова, 31 17-18 января 2019 года 2. Проезд по пер. Ягодный, 15, школа №21, с выездом на ул. Игнатова 3. Проезд по ул. Тургенева, д. №39-41 4. Проезд по ул. Приборостроительная, 18 5. Проезд по ул. Матросова, от дома №46-48 до. дома №56 6. Проезд по ул. Веселая. 8-10 7. Проезд от д. №1 по ул. Пролетарская гора до дома №32/34 по ул. Ленина 8. Проезд вдоль Наугорского шоссе от ТЦ «Европа» до дома №90-92 Заводской район 9. Проезд ул. Комсомольская д. №394 14-16 января 2019 года 10. Проезд вдоль домов №300-340 по ул. Комсомольская 11. Проезд по Карачевскому шоссе вдоль домов №58-50 12. Проезд вдоль домов №192, 196, 200, 206 со стороны ул. Комсомольская 13. Проезд вдоль ул. Мопра около д. №120, 122, 124 по ул. Комсомольская 14. Проезд вдоль д. №127 по ул. Васильевская с выездом на ул. Достоевского 15. Проезд по ул. Калинина, д. №2-6 16. Проезд по пер. Связистов 17. Проезд по ул. Планерная, д. №45-51 18. Проезд по ул. Авиационная, 2 19. Проезд по пер. Циолковского, д. №4-6 20. Проезд по ул. Комсомольская, д. №378, 380 21. Проезд от ул. Латышских стрелков, 107, ул. Комсомольская, д. №288, 286, 274, 272 вдоль школы №28 22. Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии. д. 11-13; ул. Узловая, 2 23. Проезд ул. 6-ой Орловской дивизии, д. №21, 23, 25, 27 24. Проезд от д. №98 до д. №104 по Карачевскому шоссе 25. Проезд от дома №1 по ул. Алроса до дома №10 по ул. Емлютина 26. Проезд от дома №3 по ул. Алроса до дома №12 по ул. Емлютина Железнодорожный район 27. Проезд от ул. Революции до ул. Герцена 14-15 января 2019 года 28. Рабочий городок 29. Проезд от дома №48б по ул. Ливенская до ул. Молдавская 30. Проезд от ул. Степана Разина до дома №32 по ул. Покровская 31. Проезд между д. №23 и №25 по ул. Фомина до ул. 4-я Курская 32. Проезд от ул. Высокая, д. №1 до ул. Паровозная 33. Проезд от ул. Паровозная, д. №60 до пер. Путейский Северный район 34. Проезд от ул. Силикатная до д. №23 по ул. Раздольная 17-18 января 2019 год 35. Проезд от пер. Артельный до дома №27 пос Кирпичного завода 36. Проезд от ул. Космонавтов до ул. Маринченко, в районе домов №30, 32, 36, 38, 40; по ул. Раздольная д. №66, 68, 72. по ул. Маринченко. д. №21. 23. 31 37. Проезд по ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль домов №1. 3. 5. 7 по пер. Силякова 38. Проезд вдоль домов №7-11 по ул. Металлургов 39. Проезд от ул. Маринченко до ул. Металлургов вдоль д. №2, 4, 6. 8 по пер. Силякова 40. Проезд вдоль домов №21-23 по ул. Металлургов. д. №45 по ул. Раздольная 41. Проезд Московское шоссе, д. №139-151, от дома №151 до лома №145, от .дома №145 до д. №149 до ул. Маринченко д. №3 42. Проезд от дома №5 ул. Рощинская до ул. Металлургов д. №2 43. Проезд от ул. Бурова до ул. Орловских партизан 44. Проезд ул. Михалицына (пер. Артельный - Линия) 45. Проезд ул. Михалицына ( Московское щоссе — Линия - 2) Горожан убедительно просят не оставлять транспортные средства на территориях, которые указаны в перечне. Это позволит провести очистку от снега более оперативно и качественно.





Орловское Информбюро

15 января 2019 года







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