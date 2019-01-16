Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

14 января в 09:50, водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по автодороге Глазуновка – Тросна – Богородское - Кромы и на 42 км не справился с управлением, допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем КАМАЗ (автобетоносмеситель). В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» с телесными повреждениями доставлен в Кромскую ЦРБ, не госпитализирован.

14 января в 17:30 женщина-водитель, управляя автомобилем «Хюндай Гетц», следовала по автодороге Орел - Тамбов и в районе 17 км допустила наезд на пешехода - женщину 1970 г.р., которая находилась на проезжей части дороги. В этот же момент пешехода переехал автомобиль «Шевроле Лачетти», который следовал по автодороге Орел - Тамбов во встречном направлении. В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи.

14 января в 17:35 водитель, управляя автомобилем «УАЗ-31514», следовал со стороны г. Курска в направлении г. Орла и при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству «ВАЗ-211110», допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажир (женщина 1983 г.р.) и водитель (1984 г.р.) автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения. Пассажир госпитализирована в ООКБ.

15 января в 6:55 водитель 1958 г.р., управляя автомобилем «Пежо Боксер», следовал по улице Тургенева и в районе дома №15 допустил наезд на препятствие (световую опору). При ДТП пассажир автомобиля (женщина 1959 г.р) получила телесные повреждения и была доставлена в больницу им. Семашко.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

