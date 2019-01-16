Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
16.01.2019
5:00:13
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

Среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы, один человек погиб.

14 января в 09:50, водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по автодороге Глазуновка – Тросна – Богородское - Кромы и на 42 км не справился с управлением, допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем КАМАЗ (автобетоносмеситель). В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» с телесными повреждениями доставлен в Кромскую ЦРБ, не госпитализирован. 
 
14 января в 17:30 женщина-водитель, управляя автомобилем «Хюндай Гетц», следовала по автодороге Орел - Тамбов и в районе 17 км допустила наезд на пешехода - женщину 1970 г.р., которая находилась на проезжей части дороги. В этот же момент пешехода переехал автомобиль «Шевроле Лачетти», который следовал по автодороге Орел - Тамбов во встречном направлении. В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда кареты скорой медицинской помощи. 
 
14 января в 17:35 водитель, управляя автомобилем «УАЗ-31514», следовал со стороны г. Курска в направлении г. Орла и при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству «ВАЗ-211110», допустил столкновение с ним. В результате ДТП пассажир (женщина 1983 г.р.) и водитель (1984 г.р.) автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения. Пассажир госпитализирована в ООКБ. 
 
15 января в 6:55 водитель 1958 г.р., управляя автомобилем «Пежо Боксер», следовал по улице Тургенева и в районе дома №15 допустил наезд на препятствие (световую опору). При ДТП пассажир автомобиля (женщина 1959 г.р) получила телесные повреждения и была доставлена в больницу им. Семашко.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
15 января 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта