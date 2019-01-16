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Библиотека им. Бунина предлагает погрузиться в мир закулисья

Узнать историю этого искусства, то, как оно развивалось в нашей стране, имена и биографии талантливых актеров, вошедших в историю культуры страны, можно на выставке литературы «Волшебный мир кулис». Это цикл экспозиций, рассчитанный на год.

Каждый месяц в «бунинке» будет работать новая выставка. Уже сейчас можно посетить экспозицию «У истоков русского театра». Она будет работать до конца месяца.