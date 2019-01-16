Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Управляющие компании сегодня держали отчет. В мэрии вновь речь шла об уборке города.

- Снова в Орле ДТП с участием пассажирской маршрутки.

- Коммунальная проблема и семейная драма на Паровозной.

- Сегодня свет добра зажжется в Орле на традиционной благотворительной акции.



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Вести-Орёл

15 января 2019 года







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