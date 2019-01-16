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среда
16.01.2019
4:59:49
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Сегодня в Орле зажжется «Свет Рождественской звезды»Сотни орловцев, готовых помочь, соберутся в Орловском Городском центре культуры, чтобы принять участие в традиционной акции.
Концерт начнётся в 17 часов. Свои творческие номера представят хореографические и вокальные коллективы. Средства с продажи билетов будут направлены в адрес подопечных «Орловских родников». Это единственная в регионе организация, которая помогает социализироваться и детям с особенностями развития и взрослым с инвалидностью. Они такие же, как и все, но к тому же амбициозные, талантливые и любящие жизнь, - говорят организаторы акции. И для более качественной жизни им требуется дорогостоящее оборудование. Сбор средств - продолжается. Реквизиты для перечисления есть на сайте мэрии Орла. А в день концерта в фойе городского центра культуры и в самом зале будет установлена специальная урна для пожертвований.
Напомним, традиции зажигать «Свет Рождественской звезды» уже 15 лет. И за это время было собрано более полутора миллиона рублей.
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