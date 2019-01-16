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Минувшим вечером на федеральной автодороге Орёл-Тамбов произошла авария с летальным исходом

В Орловском районе женщина-пешеход угодила под две легковых иномарки поочередно.

Покупки и личные вещи потерпевшей разбросаны по дороге в радиусе 50 метров. Автобусной остановки на этом участке дороги нет, но именно здесь останавливаются маршрутки по требованию пассажиров. С одной из них, по всей видимости, и сошла женщина, 1970 года рождения, намереваясь пересечь проезжую часть. В отсутствии пешеходного перехода и освещения это оказалось слишком рискованно. К тому же, по всей видимости, женщина замешкалась на проезжей части. Это следует из показаний очевидца ДТП.

Первый наезд допустила автомобилистка за рулем «Хюндай». Удар пришелся на левое переднее крыло иномарки. Затем пешехода отбросило под колеса еще одного движущегося автомобиля – «Шевроле». По словам очевидца, помочь пострадавшей было уже нечем.

Степень вины участников ДТП полицейским предстоит установить в ходе расследования. На месте происшествия следователь путем эксперимента установил: в свете фар автомобиля «Хюндай» пешеход становится заметен на расстоянии 23 метра. При существующих дорожных условиях и разрешенной скорости 90 километров в час даже для экстренного торможения нужна дистанция вдвое больше.

Счёт смертей в результате ДТП в Орловской области с начала года достиг пяти.




Иван Суверин
15 января 2019 года

 


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