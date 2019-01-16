Новости версия для печати В администрации Орла обсудили проблемы зимнего города Условиями содержания дворов жители не довольны. Преодолеть межквартальные проезды на автомобиле становится задачей невыполнимой. А свисающие с крыш сосульки и вовсе заставляют опасаться за жизнь.



Год - новый, а проблемы - старые. Негодование жителей по поводу нечищеных дорог и дворов усугубил трагический случай, который произошел 4 января, когда женщину убила насмерть упавшая сосулька.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Многие управляющие компании не выполняют своих обязательств, не торопятся удалять сосульки. В лучшем случае отделываются установкой сигнальных лент. Много нареканий по поводу уборки дворовых территорий». Жители домов по улице Комсомольской, что в районе Ботаники, последние несколько лет каждую зиму ждут с опасением, а точнее.... встречу с тем, кто в ответе за уборку этих территорий. Недопонимание между грейдеристом и местными жителями продолжается уже не первый год. Работой тракториста люди недовольны, писали жалобы. А ситуация, произошедшая накануне, явилась последней каплей в чаши их терпения.

Юлия Власова, жительница г. Орла: «Механизатор уже четыре года у нас дорогу не чистит. Чистит в другом месте. Он на скорости подъехал и свалил снег, сломал деревянный забор на нашей территории. Мы поставили елку перед нашим домом, а он завалил и елку, и штакетник». На рабочем совещании Александр Муромский открыто заявил, что работой по уборке города он недоволен. Удаление наледи и сосулек должно происходить незамедлительно по мере образования. Что касается снега, то его уборка должна производиться в течение 3 часов после снегопада, или же при образовании свыше 5 сантиметров.



Управляющие компании, не выполняющие свою работу, получили предписания от Жилинспекции.



Александр Муромский попросил работу в этом направлении усилить и держать на особом контроле. Уже составлен график уборки межквартальных проездов к дворовым территориям.





Юлия Опанасюк

15 января 2019 года







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