Новости версия для печати Сегодня владельцы автомобиля, на который приземлилась сосулька в минувшее воскресенье, получили на руки протокол Наледь упала на авто в центре Орла, в районе театра «Свободное пространство». Машина остановилась на красный сигнал светофора.



Юлия Конышева жительница г. Орла: «Соответственно, с этим протоколом мы будем обращаться в суд и искать тех, кто виновен в такой ситуации, когда посреди проезжей части улицы Комсомольская, которая не самая маленькая в городе, летает наледь, калечит машины и ставит жизнь человека под угрозу». Никто, кроме автомобиля, существенно не пострадал, но пассажиры, сидящие на заднем сиденье, получили порезы - заднее стекло автомобиля просто ссыпалось внутрь.





Всеволод Трифонов

15 января 2019 года







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