Новости версия для печати Орловские журналисты продолжают принимать поздравления с профессиональным праздником - Днём печати Сегодня теплые слова в адрес представителей СМИ звучали от депутатского корпуса.



В администрации региона чествовали «гениев пера»: журналистов и редакторов газет Орла и «районок», тех, кто делает теле- и радиоэфир. Кроме того, подвели итоги ежегодного конкурса редакций СМИ и журналистов на лучшее освещение деятельности Орловского облсовета. В числе награжденных и сотрудники нашей телерадиокомпании. Корреспондент «Вестей» Надежда Невматулина стала победителем в номинации «За лучший материал о деятельности Орловского облсовета». Почетной грамотой отмечен и весь наш коллектив.

Леонид Музалевский председатель Орловского облсовета: «Многие законопроекты являются результатом изучения предложений, которые жители через средства массовой информации предлагают депутатскому корпусу, исполнительной власти. Откровенно скажу, порой даже критика подталкивает оперативнее решать те или иные проблемные вопросы, которые у нас сегодня есть в регионе».





Надежда Невматулина

15 января 2019 года







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