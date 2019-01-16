Орел познакомился с певцом из Санкт-Петербурга Дмитрием Ковзелем

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Орел познакомился с певцом из Санкт-Петербурга Дмитрием КовзелемВместе с Орловским губернаторским симфоническим оркестром он выступил на сцене академического театра им. Тургенева. Короткие гастроли приурочены к Старому Новому году и стали отличным подарком для тех, кто любит знаменитые и нестареющие песни советских композиторов.
Молодой бас-баритон занимается музыкой с самого детства. Он не только поет, но и сочиняет, делает аранжировки и аккомпанирует себе сам. Но в сопровождении симфонического оркестра знакомые всем с детства песни только выигрывают.
В программе - музыка Дунаевского, Соловьева-Седого, Шаферана, Фельцмана на стихи самых любимых поэтов, и песни эти, несмотря ни на что, не стареют и остаются с людьми самых разных возрастов. И Дмитрий это прекрасно понимает, выстраивая программу так, чтобы в зале не осталось ни одного равнодушного человека.
Дмитрий Ковзель, кстати, участник четвертого сезона проекта «Голос», но жюри тогда не оценило его на слепых прослушиваниях - уж очень волновался молодой певец, но сегодня, чувствуется, что такое волнение осталось в прошлом, он практически сразу нашел общий язык с залом.
Дмитрий Ковзель, певец, лауреат российских и международных конкурсов: «Пою во всех концертах, замечательные песни старые, такие, как песня Никиты Богословского «Три года ты мне снилась». Это песня 1939 года, какая там мелодия замечательная! И такие песни надо петь, показывать их молодому поколению, потому что действительно тогда умели писать гениальные мелодии».
Вместе с отечественными прозвучали и зарубежные хиты - все песни, где наш гость мог продемонстрировать глубину и силу своего голоса. А пробует он себя, как выяснилось, в разных направлениях.
На этом концерте Дмитрий выступил и как композитор - прозвучали песни, написанные на его музыку. Также в Орле состоялась премьера песни на слова Роберта Рождественского - «Живу, как хочу…».
Ольга Гарбар, музыковед Орловской областной филармонии: «Он обладает голосом очень красивого тембра - бас-баритон, и, что важно, он получил классическое образование - Хоровое училище имени Глинки и Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. И интересуется он разными жанрами: он поет и романсы, и песни, он поет джаз, фанк. Он ищет себя в разных жанрах».