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Орел познакомился с певцом из Санкт-Петербурга Дмитрием Ковзелем

Вместе с Орловским губернаторским симфоническим оркестром он выступил на сцене академического театра им. Тургенева. Короткие гастроли приурочены к Старому Новому году и стали отличным подарком для тех, кто любит знаменитые и нестареющие песни советских композиторов.

Молодой бас-баритон занимается музыкой с самого детства. Он не только поет, но и сочиняет, делает аранжировки и аккомпанирует себе сам. Но в сопровождении симфонического оркестра знакомые всем с детства песни только выигрывают.

В программе - музыка Дунаевского, Соловьева-Седого, Шаферана, Фельцмана на стихи самых любимых поэтов, и песни эти, несмотря ни на что, не стареют и остаются с людьми самых разных возрастов. И Дмитрий это прекрасно понимает, выстраивая программу так, чтобы в зале не осталось ни одного равнодушного человека.
Дмитрий Ковзель, певец, лауреат российских и международных конкурсов: «Пою во всех концертах, замечательные песни старые, такие, как песня Никиты Богословского «Три года ты мне снилась». Это песня 1939 года, какая там мелодия замечательная! И такие песни надо петь, показывать их молодому поколению, потому что действительно тогда умели писать гениальные мелодии».
Дмитрий Ковзель, кстати, участник четвертого сезона проекта «Голос», но жюри тогда не оценило его на слепых прослушиваниях - уж очень волновался молодой певец, но сегодня, чувствуется, что такое волнение осталось в прошлом, он практически сразу нашел общий язык с залом.

Вместе с отечественными прозвучали и зарубежные хиты - все песни, где наш гость мог продемонстрировать глубину и силу своего голоса. А пробует он себя, как выяснилось, в разных направлениях.
Ольга Гарбар, музыковед Орловской областной филармонии: «Он обладает голосом очень красивого тембра - бас-баритон, и, что важно, он получил классическое образование - Хоровое училище имени Глинки и Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. И интересуется он разными жанрами: он поет и романсы, и песни, он поет джаз, фанк. Он ищет себя в разных жанрах».
На этом концерте Дмитрий выступил и как композитор - прозвучали песни, написанные на его музыку. Также в Орле состоялась премьера песни на слова Роберта Рождественского - «Живу, как хочу…».




Эва Стасюлевич
15 января 2019 года

 


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