Новости версия для печати В восьми регионах России в этом году будет запущен пилотный проект по борьбе с бедностью Об этом сегодня в Москве на Гайдаровском форуме рассказала вице-премьер Светлана Голикова. В зале были и главы регионов, в том числе и губернатор Орловской области Андрей Клычков.



В итоге должны быть сформулированы дополнительные меры поддержки.



Анализировать будут причины бедности, сверят статистику и реальные ощущения жителей этих регионов. Правительство уже наметило пакет мер после поручения Владимира Путина, направленных на снижение уровня бедности вдвое к 2024 году. В Министерстве труда заявили, что это реально. Андрей Клычков отметил, что в рамках форума в работе экспертных площадок детально рассматриваются все аспекты.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области : «Орловская область в данном случае является не самым лучшим регионом, с точки зрения показателей, мы занимаем последнее место по средней заработной плате. В этой связи те региональные механизмы, которые нам предоставлены, - это и Майские указы, и национальные проекты - направлены на то, чтобы максимально широко создать условия экономического роста».





Анна Боева

15 января 2019 года







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