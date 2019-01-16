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Пять новых машин получила на днях Орловская служба скорой медицинской помощи

Это стало долгожданным и радостным событием для сотрудников, которые делают все, чтобы экстренная помощь пациентам оказывалась быстро и качественно.

В оперативный отдел Станции скорой помощи поступают все вызовы по единому телефонному номеру. Работа отдела давно компьютеризирована. Местоположение каждой машины отслеживается системой «ГЛОНАСС». Вызовы формируются в электронном виде, что значительно сокращает время на логистику работы бригад скорой помощи.
Ирина Жилина, фельдшер по приему вызовов Станции скорой медицинской помощи: «Вызовы условно делятся на экстренные и неотложные. Экстренные вызовы у нас обслуживаются по нормативам в течение 20 минут». 
Однако неотложные вызовы случаются куда чаще. Лидеры причин для вызова «скорой» - повышенное давление, высокая температура, сердечные приступы и обострение хронических заболеваний.

Екатерина Кириллова работает фельдшером 10 лет. Говорит, что оснащение скорой помощи стало лучше.
Екатерина Кириллова, фельдшер линейной бригады Станции скорой медицинской помощи: «Оборудования появилось в последнее время много нового, лекарственные препараты уже другие, более современные»
Задача бригады не только оказать экстренную помощь, но и при необходимости доставить пациента в больницу. Для этих целей также есть специальное оборудование.
Роман Матрохин, врач скорой помощи: «Для транспортировки пациентов, которые в силу возраста или имеющейся патологии не могут передвигать самостоятельно, мы используем носилки. На них можно наложить жесткую основу, если мы работаем на какой-то катастрофе или на ДТП. Для тех пациентов, у которых одышка усиливается в положении лежа, мы используем специальное кресло».
Кстати, к Рождеству за счет федеральных средств для Орловской станции скорой помощи были куплены девять новеньких машин.
Вадим Костюков, главный врач Станции скорой медицинской помощи: «Так как автомобили приходили двумя траншами, первые пять автомобилей уже получили регистрационные номера и готовы для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи». 
Однако общая картина пока далека от идеала. Половина машин, как правило, с истекшим сроком годности, и есть хроническая проблема – кадровая. Работа на «скорой» очень трудная, поэтому выдерживают ее не все. Часто в сезоны вспышек инфекций или обострений заболеваний бригадам приходится работать сутками - и за себя, и за того парня. Поэтому чаще от пациентов они заслуживают не ворчания, а слов благодарности.


Елена Литинская
15 января 2019 года

 


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