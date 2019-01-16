Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:44 на телеканале «Россия».



- Скользкая тема. Кто все-таки в ответе за уборку сосулек в городе?



- На орловской станции скорой помощи - пополнение. Новые автомобили уже вышли на линию.



- Главы регионов принимают участие в Гайдаровском форуме в Москве.



- Битое стекло вовсе не мусор. Дать ему вторую жизнь каждому по силам.



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Вести-Орёл

15 января 2019 года







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