Новости версия для печати Жилищная инспекция Орловской области выдала 24 предписания управляющим организациям Орла Это связано с нарушениями требований по зимнему содержанию придомовых территорий и кровель многоквартирных домов.



Инспекторы проводят внеплановые выездные проверки по фактическому выполнению управляющими организациями работ по очистке, уборке от снега и обработке противогололедной смесью придомовых территорий, а также очистке кровель от скоплений снега, наледи и сосулек.



По состоянию на 14 января Управлением осуществлены надзорные мероприятия в отношении 32 управляющих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Орла.



По результатам проверок выданы предписания 24 управляющим организациям: ООО «УК ЖЭУ № 16»; ООО «УК ЖЭУ № 12»; ООО «УК ЖЭУ № 22»; ООО «УК ЖЭУ № 26»; ООО «УК ЖЭУ № 8»; ООО «УК Спутник»; ООО «УК Советского района»; ООО «ЖЭУ № 7»; ООО «ЖЭУ № 10»; ООО «ЖЭУ № 21»; ООО «ЖЭУ № 2»; ООО «УК ЖЭУ № 1»; ООО «УК ЖЭУ № 14»; ООО «УК ЖЭУ № 23»; ООО «УК ЖЭУ № 24»; ООО «УК ЖЭУ № 6»; ООО «ЖЭУ -№ 17»; ООО «УК Маяк»; ООО «ОЖКУК Вавилон»; ООО «УК ЖРЭУ № 4»; ООО «Домоуправление № 11»; ООО «ВКХ Орловское»; МУП ЖРЭП(З); ООО «ЖЭУ-29».



По результатам проведенных проверок выявлены нарушения лицензионных требований в части ненадлежащего содержания 337 многоквартирных домов. Для устранения выявленных нарушений управляющим организациям выдано 24 предписания с кратчайшими сроками исполнения (до 17-18 января). Управлением осуществляется контроль за исполнением данных предписаний.



В отношении 8 управляющих организаций г. Орла нарушений не выявлено: ООО «ЖКХ 2005»; ООО «Жилсервис»; ООО «ЖЭУ № 27»; ООО «Комфорт-М»; ООО «ВИОН-комплект»; ООО «Орелжилцентр»; ООО «Эксплуатация жилья»; ООО «ТСЖ Карат», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

16 января 2019 года







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