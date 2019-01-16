Новости версия для печати Работы по ремонту моста Дружбы в Орле продолжаются До 1 февраля там завершится ямочный ремонт.



По информации Павла Алексеенко, ведущего инженера производственно-технического отдела ООО «Региональные газораспределительные сети», коммуникации по электроснабжению, которые препятствовали продолжению работ на объекте, перенесены, теперь необходимо перенести линии связи. После этого продолжится демонтаж уличных фонарей и тротуарных плит.



Генеральный директор компании-подрядчика Александр Стикин сообщил, что, несмотря на неудовлетворительное состояние мостовых балок, движение по мосту безопасно, критических нагрузок при движении нет. Кроме того, нет необходимости в полном закрытии моста на время ведения работ.



Глава администрации города Александр Муромский обратился к авторам проекта с просьбой чаще посещать объект. Дополнительный контроль за ведением работ будет обеспечивать система видеонаблюдения: глава администрации Орла поручил до 1 февраля установить на мосту камеру. К этому же сроку подрядчик обязался установить брезентовый экран, который не позволит строительному мусору попадать в русло реки Ока. Также до 1 февраля завершится ямочный ремонт на мосту «Дружба», сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

16 января 2019 года







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