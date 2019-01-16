Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



15 января в 16:10 водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по переулку Металлистов в Орле, и после неудачного заезда на подъем, в районе д.2, начал осуществлять движение задним ходом и допустил наезд на пешехода - женщину 1963 г.р. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

16 января 2019 года







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