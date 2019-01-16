Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Новая техника для решения старых проблем. В Орёл прибудут еще шесть КДМ.



- Большие планы орловских аграриев. И внушительная господдержка сектора. Задачи и планы отрасли депутаты обсудили на выезде.



- Кто в ответе за мусор? И почему контейнеры переполнены?



- Подарок для «взрослых детей». «Свет Рождественской звезды» продолжает помогать.



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Вести-Орёл

16 января 2019 года







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