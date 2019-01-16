Новости версия для печати «Дети – детям» Под таким девизом прошла ежегодная благотворительная акция «Свет рождественской звезды». На этот раз сбор средств вели, чтобы помочь организации «Орловские родники». Их подопечные – «взрослые дети» и им нужна постоянная реабилитация. Хорошим подспорьем для их развития станут комнаты трудовой терапии и психологической разгрузки. И, скорее всего, она скоро появится. Вместе орловцы собрали нужную сумму.



«Свет рождественской звезды» в этом году зажегся для – «Орловских родников». Это организация, где занимаются уже не дети, но и самостоятельными взрослыми их назвать сложно. Всего - 25 человек. Да, они уже совершеннолетние, но нуждаются в постоянной медицинской и психологической поддержке, и не могут обойтись как без помощи родных, так и без развивающих занятий.



Перерыв в занятиях для этих ребят - губителен. Чтобы это был непрерывный процесс, требуются средства, поэтому в рамках ежегодной благотворительной акции «Свет рождественской звезды», решено было помочь именно им. Сбор средств на этот раз прошел в несколько этапов. Заметную лепту внес меценат. На спортоборудование он выделил 50 тысяч рублей и пожелал остаться неизвестным. А самая красочная часть благотворительной акции проходила в Орловском городском центре культуры.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Мы не можем и не должны быть равнодушными к чужим проблемам. «Орловские родники» существуют уже много лет, существовали они в самых разных вариантах, и чтобы прийти к тем результатам, которые есть сейчас, был пройден непростой, тернистый путь. Но результат - на лицо». Благотворительный концерт на сцене ОГЦК дают уже 16 год подряд. В нем принимают участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Заслуживает внимание то, что эта акция проходит с участием детских творческих коллективов и направлена на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом мероприятии». С помощью тех, кто пришел на концерт, удалось собрать 145 тысяч рублей. Часть средств планируют потратить на оборудование двух комнат - трудовой терапии и психологической разгрузки. А в следующем году «Рождественская звезда» снова найдет своего адресата.









Анна Вайсергисер

16 января 2019 года







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