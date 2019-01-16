Новости версия для печати Орловцы жалуются на не вывезенный мусор Коммунальные вопросы и тарифы сегодня обсуждали на профильном комитете Облсовета. Напомним, с начала года по всей России, и в Орле в частности, действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако жалоб жителей меньше не становится.



На ближайшие десять лет региональным оператором по обращению с ТКО в Орловской области выбрана управляющая компания «Зеленая роща». Именно её контролеры следят за регулярностью вывоза мусора. Жительница Северного района на планерке в мэрии рассказала, что вывоз мусора для жителей многоквартирного дома - сродни празднику.

Валентина Кузина жительница Северного района г. Орла: «У нас мусор не вывозился с 31 декабря по 8 января. И только в минувшее воскресенье приехала машина, огромная, и вывезла мусор только от первого подъезда. Мы посчитали - 15 контейнеров загрузила машина». Финансовый директор регионального оператора пояснила, что процесс уборки в настоящее время ведется в ручном режиме. А перевозчики, закрепленные за контейнерными площадками, входят в график и устанавливают на своих территориях контейнеры. В свою очередь, районным отделам АТК дано поручение обращать особое внимание на адреса, откуда идут жалобы, и выяснять, является ли это - перенакоплением или нерегулярным вывозом мусора.





Юлия Опанасюк

16 января 2019 года







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