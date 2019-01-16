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Развитие племенного и молочного животноводства на Орловщине - приоритет региональной политики в агропромышленном комплексе

Поддержку государство - гарантирует, и причем, немалую. В этом году она будут увеличена более чем вдвое. Большие планы и на увеличение экспорта орловской сельхозпродукции. О реальном положении и перспективных планах говорили на выездном заседании комитета Облсовета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

У молочного скотоводства сегодня неисчерпаемые резервы. Так считают не только региональная власть, но и сами сельхозтоваропроизводители. Отрасль эта, безусловно, очень хлопотная и затратная, но зато и дивиденды внушительные, плюс - это дает всесезонный гарантированный доход. Чтобы обеспечить устойчивый рост, необходима более интенсивная модернизация отрасли, и здесь государство готово помочь тем, кто ставит перед собой такую задачу.
Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Получается следующая поддержка: здесь 20% от стоимости понесенных затрат, но не более двух миллионов на одну единицу техники. В наступившем году у нас 50 миллионов по данному направлению, и сейчас мы собираем заявки из районов, после чего определимся. Скорее всего, с учетом увеличения денежных средств, поддержка будет не 20, а 25%, потому что мы понимаем, что средства у нас будут дополнительные».
В этом году поддержка молочного животноводства только на местном уровне будет увеличена с 20 до 50 миллионов, и это не предел. Однако, по мнению руководителей животноводческих агропредприятий, только финансовыми вливаниями больших сдвигов не получишь, необходимо возродить систему кооперации.
Дмитрий Пониткин, директор сельхозпредприятия: «Необходимо объединиться, чтобы были кооперативы, чтобы эта кооперация работала совместно с нами, чтобы мы могли молоко могли везти в свой заводской кооператив, чтобы мы сами могли назначить директора завода. Тогда будет на выходе продукция дешевле, и спрос будет и качество будет».
Увеличивать племенное поголовье тоже задача номер один. Сегодня 40% регионального молока дает именно оно.
Сергей Борзёнков, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области: «Мы знаем, что нужно поддерживать и приобретение импортного племенного молодняка, потому что потенциал таких предприятий, как, например, «Славянское», достаточно высок, и они вынуждены приобретать за границей. Мы знаем, что нужно поддерживать и приобретение племенного молодняка российского производства».
В минувшем году на развитие племенного животноводства в молочном производстве было направлено более 200 млн рублей.

Также участники выездного комитета Облсовета обсудили и целый ряд других вопросов, в частности, регионального проект «Экспорт продукции АПК», который будет реализовываться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Час контроля был посвящен работе венсанутильзавода «Орловский». Члены комитета приняли решение повременить с его остановкой на 5 месяцев. Завод, хотя и медленно, идет по пути модернизации, но о реальных результатах судить еще рано.




Оксана Гранн
16 января 2019 года

 


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