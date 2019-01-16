Новости версия для печати Автопарк коммунальной техники Орла пополнят еще шесть уборочных машин Техника уже закуплена. Власти города планируют, что прибудет она в областной центр уже 21 января.



Это будут комбинированные дорожные машины. И их передадут на баланс «Спецавтобазы». Закупили технику за счет средств областного Дорожного фонда. На улицы города новые КДМы выйдут сразу после оформления всех документов и регистрации машин в госавтоинспекции. Кроме того, власти города планируют в ближайшее время закупить спецмашины малой механизации.





Надежда Невматулина

16 января 2019 года







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