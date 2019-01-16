Новости версия для печати В Орле появится новый пешеходный переход Его оборудуют на выходе с Ленинского (или как его в народе называют, Александровского, моста). Повод - жалобы горожан и обращение активистов ОНФ в мэрию Орла.



В администрации города сообщили, что новый пешеходный переход в районе сквера Ермолова и Карачевской улицы уже внесен в план программы «Ремонт и содержание уличной дорожной сети города Орла на 2019 год». И, как отмечено в документе, «при наступлении благоприятных погодных условий» работы будут выполнены.





Надежда Невматулина

16 января 2019 года







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