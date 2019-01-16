Новости версия для печати Двухпроцентное увеличение ставки НДС повлекло за собой и рост тарифов на ЖКХ За что орловцы теперь будут платить больше, и на сколько - сегодня обсуждали члены комитета по строительству и ЖКХ при Облсовете.



Повышаться тарифы будут в два этапа. Первый начался 1 января, второй стартует - 1 июня. Таким образом, суммарный платёж для жителей областного центра уже вырос на 1,68%. Следующее повышение в этом году добавит ещё 2,89%. В переводе на рубли общее подорожание услуг ЖКХ в 2019 составит чуть больше сотни.





Надежда Невматулина

16 января 2019 года







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