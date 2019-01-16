Новости версия для печати В Орловской области сократится количество участников программы капитального ремонта Из проекта выпадают дома, в которых всего пять квартир и меньше. Этот вопрос обсудили депутаты Облсовета.



Такие дома даже за 30 лет не успевают накопить необходимое количество средств на ремонт определенных конструкций здания. Рентабельны только многоквартирные дома. Небольшие постройки смогут быть приведены в порядок за счёт участия в других федеральных и областных проектах.



Также депутаты отметили, что в будущем, возможно, появится отдельная региональная программа для ремонта домов с малым количество квартир.

Геннадий Сафонов, зампред Орловского областного Совета народных депутатов: «Некоторые жильцы таких домов, которые сейчас попадают под этот закон, на протяжении четырех лет платили взносы. Им теперь деньги вернут, если этот дом не попадал под капремонт».





Антон Киселёв

16 января 2019 года







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