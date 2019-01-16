Новости версия для печати В Орле проводится профилактическая операция «Автобус» Инспекторы ГИБДД констатируют: после трагедии на остановке «Дворец спорта» в прошлом году общественный и административный контроль за перевозчиками усилился, и стало понятно, что до идеальной транспортной дисциплины пока далеко.



Для многих орловцев маршрутка - основное средство передвижения. Многие водители автобусов, пользуясь спросом на свои услуги, оказывают их, мягко говоря, спустя рукава. Среди технических нарушений самое распространенное - кустарно установленное газовое оборудование. По-прежнему в ходу экстремальное маневрирование, «догонялки», высадка-посадка со второго ряда.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Уже с начала 2019 года на территории города Орла было выявлено 154 административных нарушения, совершенных водителями автобусов. Сотрудники ГИБДД проводят дополнительное профилактическое мероприятие в целях обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, устранению причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием автобусов, а также с целью выявления и пресечения фактов грубых нарушений ПДД водителями автобусов на территории административного центра». С начала года на территории областного центра водители маршруток допускали ДТП уже четырежды, два человека пострадали. В ГИБДД говорят: аварийная ситуация, как правило, складывается из множества мелких деталей. Именно к этим деталям шоферы маршруток относят зачастую весьма небрежно. К числу нарушений, которые водителю было бы легко устранить, принадлежат и грязные госномера. А страсть к безделушкам на лобовом стекле, похоже, носит характер эпидемии.



В Госавтоинспекции заверяют: контроль за пассажирскими перевозками не ослабнет, а будет, напротив, возрастать. И тем, кто собирается остаться на рынке транспортных услуг, надлежит соответствовать предъявляемым требованиям.









Иван Суверин

16 января 2019 года







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